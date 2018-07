Tajland: Dva dječaka zarobljena u pećini možda imaju plućnu infekciju

Dva od četiri preostala dječaka, zarobljena u pećini na sjeveru Tajlanda, možda imaju plućnu infekciju, prenosi Tanjug.

Spasene dječake vidjeli su roditelji, ali kroz bolničko staklo.

Sekretar Ministarstva zdravlja Tajlanda Džedsada Čokdumrongsuk je rekao da su roditelji djecu vidjeli kroz zaštitno staklo, jer još uvijek vrše preglede kako bi se utvrdilo da li neki od dgečaka imaju infekcije, prenosi AP.

Džedsada kaže da postoji mogućnost da dvojica dječaka imaju plućne infekcije, ali da su "zdravi i nasmijani".

"Djeca su fudbaleri, imaju jak imunitet. Svi su veseli i srećni što će izaći, ali svakako ih mora pregledati doktor", rekao je sekretar, dodajući da će u bolnici ostati i do sedam dana.

