Tajms: Džihadisti se vratili na Kosovo, planirali napad na NATO

Britanski list "Tajms" objavio je tekst pod nazivom "Džihadisti Islamske države se vratili na Kosovo i spremni da umru za kalifat" u kojem se navodi da je, prema onome što je poznato vlastima u Prištini, od 2012. godine 348 odraslih osoba otišlo u Siriju da se pridruže Islamskoj državi.

Dnevnik navodi da su mnogi poginuli "tamo", ali da su se mnogi i vratili, a da "u odsustvu koherentnog programa deradikalizacije, (islamistički) zatvorenici izlaze iz zatvora i ostaju i dalje odani Islamskoj državi".

Među onima koji su sada na slobodi je i Fitim Ljadrovci, koji je kao 24-godišnjak gledao kako nekog Sirijca vezuju za stub i raznose ga raketnim bacačem, prenosi Tanjug.

Four years have passed since a young Islamic State fighter from Kosovo witnessed one of the organisation’s most abhorrent killings https://t.co/bEjCmwm0lX