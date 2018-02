Tinejdžerka odbrusila Trampu: Ne treba mi tvoje saučešće se**njo

Odgovor jedne učenice sa Floride, američkom predsjedniku Donaldu Trampu, brzo je postao virala,

"Ne treba mi tvoje saučešće, ti je**ni se**njo. Moji prijatelji i učitelji su upucani. Nekoliko mojih kolega iz razreda je ubijeno. Učini nešto umjesto da šalješ molitve, one ovo neće popraviti, ali bolja kontrola oružja mogla bi da spriječi da se ovako nešto ponovi", napisala je 16-ogodišnja Sara Čedvik, učenica škole u kojoj je bivši učenik NIkola Kruz napravio "krvavi pir" u kojem je život izgubilo 17 osoba.

Čedvik je odgovorila na tvit američkog predsjendika, koji je kao i mnogo puta do sada na Tviteru izjavio svoje saučešće.

"Moje saučešće i molitve su sa obiteljima žrtava strašnog napada na Floridi. Nijedno dijete, učitelj ili bilo ko drugi ne bi trebalo da se osjećati nesigurno u američkim školama", objavio je Trump na Tviteru nakon stravičnog masakra na Floridi.

Učenica je kasnije izbrisala svoj tvit, ali njega je lajkovalo do tada 350.000 i retvitovalo njih 150.000.

