Toronto: Zakucao se kombijem u pješake, devetoro mrtvih

Devetoro ljudi stradalo je, a šesnaestoro je povrijeđeno u kanadskom gradu Torontu kada se kombi zakucao u pješake, potvrđeno je iz policije.

Rojters prenosi da je vozač iznajmljenog kombija uhapšen.

Kanadski ministar za javnu bezbjednost Ralf Godal nije pružio odgovor o mogućim motivima napada.

"Istraga je trenutno u fazi gdje nemamo preciznih informacija. Policija sprovodi detaljnu istragu kako bi se utvrdilo kako i zašto se sve dogodilo", kazao je Godal na konferenciji za medije.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. pic.twitter.com/n6X3ObVjwE

Portparolka kompanije Rajder Sistem, Klaudija Panfil, potvrdila je da je napadač vozio iznajmljeni kombi njihove firme, kao i da sarađuju sa vlastima u istrazi.

Na društvenim mrežama pojavio se video vozača koji je uhapšen poslije napada, kako drži pištolj uperen u policajce.

After multiple pedestrians plowed down on Toronto sidewalk, driver gets out holding what appears to be a gun. Police arrest him. No shots fired. pic.twitter.com/xWHeylS1d8