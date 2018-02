Tragedija u Moskvi: U padu aviona poginuli svi putnici i članovi posade

Ruski putnički avion pao je nedugo nakon polijetanja iz moskovske vazdušne luke Domededovo, a predsjednik Vladimir Putin naredio je istragu o uzrocima nesreće u kojoj je poginulo svih 71 putnika i članova posade.

Avion kompanije Saratov Airlines nestao je sa radara samo nekoliko minuta nakon uzlijetanja i pao u blizini sela Argunovo, oko 80 kilometara jugoistočno od Moskve.

Antonov An-148 letio je u grad Orsk na Uralu, u blizini granice sa Kazahstanom. U padu je poginula 71 osoba, 65 putnika i šest članova posade.

Putin je izrazio saučešće porodicama žrtava i najavio istragu o uzrocima nesreće.

Fotografije sa mjesta događaja pokazuju olupinu letjelice na snijegom prekrivenoj livadi. Novinska agencija TASS prenosi da su u blizini pronađena tijela žrtava.

Internet stranica Flightradar24 koja putem radara prati letove na svom Twitter profilu je objavila da je An-148 padao hiljudu metara u minutu oko pet minuta nakon polijetanja.

Saratov Airlines flight #6W703 has crashed about 5-6 minutes after take off from Domodedovo Airport in Moscow.



During the last seconds before it crashed the aircraft was falling with up to 22,000 feet per minute.



The aircraft involved was a 7 year old Antonov An-148. pic.twitter.com/0ENfhyI9Ts