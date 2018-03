Tramp: Bajden bi u tuči sa mnom pao brzo, jako i plačući svo vrijeme

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je odgovorio na izjavu bivšeg potpredsjednika SAD Džoa Bajdena da bi "prebio Boga u njemu".

Tramp je napisao na Tviteru da Bajden pokušava da se ponaša kao "opasan momak", ali da je zapravo psihički i fizički slab.

"Ludi Džo Bajden pokušava da se ponaša kao opasan momak. Zapravo, on je mentalno i fizički slab, ali mi i dalje prijeti, po drugi put, fizičkim napadom. On me ne zna, ali bi pao brzo, jako i plačući sve vreme. Džo, ne prijeti ljudima!", napisao je predsjednik SAD.

Njegova reakcija uslijedila je pošto je Bajden na mitingu protiv seksualnih napada na Floridi citirao Trampove problematične komentare o ženama iz 2005. godine.

"Da smo u srednjoj školi odveo bih ga iza sale za fizičko i pretukao", rekao je Bajden.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (2 glasova)