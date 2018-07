Tramp čestitao Francuskoj titulu svjetskog šampiona

Američki predsjednik Donald Tramp čestitao je večeras francuskoj reprezentaciji titulu šampiona u fudbalu ocijenivši da su Francuzi igrali "izuzetan fudbal".



"Čestitam Francuskoj koja je igrala izvanredan fudbal i pobijedila na Svjetskom prvenstvu 2018. godine", naveo je Tramp na Tviteru nekoliko minuta poslije završetka utakmice.



Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!