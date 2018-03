Tramp čestitao Putinu

Američki predsjednik Donald Tramp je telefonom pozvao Vladimira Putina da bi mu čestitao ponovni izbor za predsjednika Rusije na glasanju završenom u nedjelju, saopštio je danas Kremlj.

U saopštenju Kremlja se dodaje da je "posebna pažnja posvećena pitanju održavanja mogućeg sastanka na najvišem nivou".

Kako je saopšteno, Putin i Tramp su razgovarali o potrebi "koordinisanja napora" radi ograničenja trke u naoružanju i o bliskijoj saradnji na "strateškoj stabilnosti" i u suzbijanju terorizma.

Takođe su izrazili zadovoljstvo zbog smirivanja napetosti u vezi sa Sjevernom Korejom, naveo je Kremlj, a razgovarali su i o krizi u Ukraijini i već sedmogodišnjm ratu u Siriji.

Tramp je u izjavi iz svoje kancelarije u Bijeloj kući rekao da je danas imao "vrlo dobar razgovor" s Putinom kad ga je pozvao da mu čestitita na ponovnom izboru za predsjednika Rusije, prenijela je agencija AP ubrzo poslije saopštenja Kremlja o telefonskom razgovoru dvojice lidera.

Tramp je rekao da želi da se sastane s Putinom "u ne tako dalekoj budućnosti" da s njim razgovara o "trci o naoružanju" između Rusije i SAD. Američki predsjednik je takođe rekao da želi s ruskim liderom da razgovara o Ukrajini, Sjevernoj Koreji i Siriji.

Kako navodi agencija AP, Rusija je više puta izrazila nadu u poboljšanje odnosa sa SAD, dok je Tramp na čelu države. Odnosi su međutim i dalje napeti zbog navoda o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbor 2016. i zbog istrage mogućeg dosluha Trampovog izbornog štaba i Rusije.

Prije telefonskog razgovora Tramp-Putin, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je, osvrćući se na to što Tramp do tada još nije čestitao Putinu reizbor, rekao da to "nije neprijateljski potez" i da je Putin "otvoren za normalizaciju odnosa" sa SAD.

