Tramp: Da li neko vjeruje da bi bilo razgovora Sjeverne i Južne Koreje da nisam bio čvrst, jak...

Američki predsjednik Donald Tramp je danas pozdravio obnavljanje komunikacija Sjeverne i Južne Koreje, dodavši da je dijalog posljedica njegove čvrste politike.

"Sa svim propalim 'stručnjacima' koji daju savjete, da li neko zaista vjeruje da bi sada bilo razgovora Sjeverne i Južne Koreje da ja nisam bio čvrst, jak i spreman da angažujem sve naše 'snage' protiv Sjevera?. Budale, ali razgovori su dobra stvar", napisao je Tramp danas na Tviteru.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!