Tramp: Denuklearizacija Sjeverne Koreje nema rok

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da nije postavljen rok za denuklearizaciju Sjeverne Koreje, nakon što je ocijenio da će ona početi "veoma brzo".



"Razgovori se nastavljaju, i odvijaju se veoma, veoma dobro", rekao je Tramp juče novinarima, dodavši da su "odnosi veoma dobri".



Prema njegovim riječima, nema "pritiska" ni roka jer se radi o "procesu".



Tramp se 12. juna sastao sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom, koji je tom prilikom "potvrdio svoju posvećenost potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva". Ta izjava o namjeri nije ni na koji način precizirana i detalji su ostavljeni pregovaračima Vašingtona i Pjongjanga.



Mjesec dana kasnije, i dalje nije objavljen nikakav konkretan napredak, a Sjeverna Koreja je osudila američke "jednostrane i pohlepne zahtjeve".



Trampova vlada je u međuvremenu snizila ton, budući da je prije samita tvrdila da će do nekluearizacije doći "bez odlaganja", a nakon njega da će početi "veoma brzo".



Državni sekretar Majk Pompeo je dan nakon samita ocijenio da će do "suštinskog nuklearnog razoružanja" Sjeverne Koreje doći do kraja Trampovog mandata, 2020. godine.

