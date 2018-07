Tramp: Federalne rezerve mogu da poremete ekonomski oporavak zemlje

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed), zbog povećanja kamatnih stopa, ocijenivši da ta institucija može da poremeti ekonomski oporavak zemlje.

Tramp je rekao da se ne slaže sa potezima centralne banke koja je ove godine dva puta povećala referentnu kamatnu stopu, iako je, kako je kazao, na čelo Fed-a "postavio vrlo dobrog čoveka" Džeroma Pauela.

Fed je, poslije dva povećanja kamate u dosadašnjem toku godine, najavio još dva podizanja referentne kamate prije kraja ove godine, prenosi B92.

"Nijesam oduševljen. Zato što rastemo i svaki put kad rastemo oni hoće ponovo da podignu kamate. Ja stvarno nijesam zadovoljan s tim. Ali, istovremeno im dopuštam da rade ono što smatraju najboljim. Međutim, ne sviđa mi kako cio taj posao utiče na ono što mi radimo", kazao je Tramp.

Tržišta su reagovala na Trampov komentar, pri čemu su pad zabilježile i akcije kompanija i dolar i državne obveznice. Funkcioneri Fed-a nijesu komentarisali primjedbe predsjednika.

Bijela kuća je u saopštenju navela da Tramp nije mislio da utiče na proces odlučivanja Feda.

"Naravno da predsjednik poštuje nezavisnost Feda. Kao što je sam rekao, on smatra da je Pauel veoma dobar čovjek i ne miješa se u odluke Feda o monetarnoj politici", navodi se u saopštenju.

Tramp je priznao da su njegovi komentari neuobičajeni, ali je rekao da ga nije briga.

"Samo govorim isto ono što bih rekao i kao običan građanin. Dakle, neko će reći: Oh, možda nije trebalo to da kažeš kao predsjednik. Uopšte me ne zanima šta oni govore, jer se moje mišljenje nije promijenilo", naveo je Tramp.

