Tramp frontalno napao Makrona: Nema veće nacionalističke zemlje od Francuske

Tek što se vratio iz Pariza gdje je prisustvovao sa drugim svjetskim liderima obilježavanju mira i komemoraciji 100 godina o kraja Velikog rata, američki predsjednik Donald Tramp je danas žestoko kritikovao francuskog predsjednika Emanuela Makrona ismijavajući između ostalog i njegovu sve manju popularnost, prenijela je agencija Frans pres.

Tramp se u nizu neprijatnih poruka na Tvitetu vratio na Makronov predlog o formiranju evropske vojske, koji je već ocijenio velikom uvredom čim je u petak uveče stigao na francusko tlo za komemoraciju.

"Emanuel Makron je predložio stvaranje sopstvene vojske da bi Evropu zaštitio od SAD, Kine i Rusije. Ali je Njemačka bila u Prvom i Drugom svjetskom ratu", naveo je Tramp.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!