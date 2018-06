Tramp i poslije G7 na Tviteru nastavlja da napada američke saveznike

Predsjednik SAD Donald Tramp na Tviteru je napao američke saveznike zbog trgoviskih nesuglasica i vojne potrošnje, poslije burnog samita G7 u Kanadi.



"Pravednu trgovinu treba nazvati trgovinom za budale ako nije obostrana", naveo je Tramp kritikujući kanadske carinske namete na uvoz američkog mlijeka.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Kanadski premijer Džastin Trudo sinoć je na kraju samita održanog u njegovoj zemlji rekao novinarima da su lideri svih sedam članica G7 potpisali zajedničko saopštenje u kojem se poziva na "trgovinski sistem zasnovan na pravilima".

Trudo je na toj konferenciji za medije nazvao "uvredljivim" nove američke takse na uvoz čelika i aluminijuma i rekao da Kanada "neće dozvoliti da je neko maltretira".

Predsjednik SAD Donald Tramp na to je ubrzo odgovorio preko Tvitera i povukao saglasnost sa zajedničkog saopštenja sa samita G7, optužujući Trudoa za "lažne izjave".

Serija tvitova nastavila se danas.

"Zašto bih ja, kao predsjednik SAD, dozvolio zemljama da nastave sa da imaju ogroman suficit, kakav imaju decenijama, dok naši poljoprivrednici, radnici i poreski obveznici moraju da plaćaju visoku i nepoštenu cijenu. To nije pošteno prema američkom narodu!", naveo je Tramp.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Američki predsjednik je dodao i da bi Evropska unija trebalo da "plaća više za vojsku".

Njemačka "izdvaja (jedva) jedan odsto njenog BDP-a za NATO, dok mi plaćamo četiri odsto od mnogo većeg BDP-a. Da li neko to smatra normalnim? Mi štitimo Evropu (što je dobro) uz velike finansijske troškove, a onda smo nepravedno na udaru u trgovini. To će se promijeniti!", tvitovao je Tramp.

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

I u posljednjoj poruci Tramp je napisao: "Žao mi je, ne možemo da dozvolimo našim prijateljima, ili neprijateljima, da nas iskorišćavaju u trgovini. Američke radnike moramo staviti na prvo mjesto!"

