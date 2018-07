Tramp Iranu: Nemojte više prijetiti SAD ili ćete se suočiti s posljedicama

Predsjednik SAD Donald Tramp upozorio je danas iranskog predsjednika Hasana Rohanija da će se suočiti s užasnim posljedicama zbog prijetnji Vašingtonu.



"Nikada više nemojte prijetiti SAD ili ćete se suočiti s posljedicama kakve je malo ko u istoriji doživio. Više nijesmo zemlja koja će da prihvata vaše poremećene poruke nasilja i smrti", poručio je Tramp u tvitu napisanom velikim slovima.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!