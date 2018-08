Tramp kritikovao ministarstvo, pa se družio sa bajkerima

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je Ministarstvo pravde SAD na Tviteru, nakon čega je dočekao grupu "Bajkeri za Trampa", prenosi AP.

"Šta kriju", zapitao se Tramp, misleći na istragu Federalnog istražnog biroa SAD (FBI), dodajući da će možda morati lično da se umiješa.

Tramp je, kako navodi agencija, kritikovao FBI jer su odbili zahtjev za uvid u poruke bivšeg zamjenika direktora FBI Endrua Mekejba.

Nakon oštrih kritika, Tramp se, kako navodi AP, oraspoložio i dočekao bajkere uzvikujući "još četiri godine", misleći na svoj drugi mandat.

Sa njima se rukovao, pohvalivši motore, a potom je potpisivao autograme i slikao se sa pristalicama, piše Tanjug.

Bikers for Trump at Bedminster earlier today. Thank you! pic.twitter.com/GWN56gYGT3