Tramp: Mene krive za bombe, a kad ih ja kritikujem oni polude i vrište

Predsjednik SAD Donald Tramp kaže da njega krive za pakete bombe poslate nizu njegovih najistaknutijih kritičara.

U Tviter poruci poslatoj danas još prije zore po lokalnom vremenu, Tramp je napisao "Smiješno kako nisko kotirani CNN i drugi mogu slobodno mene da kritikuju i čak da me okrive za sadašnju seriju bombi i začuđujuće porede to sa 11. septembrom i bombaškim napadom u Oklahoma Sitiju, a kad ih ja kritikujem oni polude i vrište da to 'jednostavno nije predsjednički'".

Sumnjive pošiljke poslate su Trampovim kritičarima među kojima su bivši predsjednik SAD Barak Obama, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, bivši direktor CIA Džon Brenan i televiziji Si-En-En (CNN) ali nisu ekspodirale.

Tramp je u Tviter poruci juče napisao da su vodeći mediji odgovorni za veliki dio bijesa u društvu.

Bivši direktor CIA Džon Brenan je odgovorio da bi Tramp trebalo da prestane da krivi druge i da je bolje da se "pogleda u ogledalo". Brenan savjetuje Trampu da "pokuša da deluje predsjednički".

Istražitelji traže počinioca i motiv iza bizarnih pošiljki bombi upućenih kritičarima predsjednika. Oni analiziraju te naprave u nastojanju da otkriju da li je namjera bila da eksplodiraju ili samo da zasiju strah prije izbora za američki Kongres u novembru.

Juče su pronađene još tri naprave povezane s nizom sumnjivih pošiljki. Dvije su upućene bivšem potpredsjedniku SAD Džou Bajdenu i jedna glumcu Robertu de Niru, čime je dosad ukupno pronađeno 10 takvih pošiljki.

Policjski zvaničnici rekli su za AP da uređaji koji su imali tajmere i baterije nisu sklopljeni kao tempirani paketi bombe koji bi eksplodirali pri otvaranju. Istraga poštanskih podataka ukazuje da su bar neke od pošiljki poslate iz Floride.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)