Tramp na Tviteru komentarisao izgled porno glumice

Predsjednik SAD Donald Tramp, na Tviteru je uvrijedio fizički izgled porno glumice Stormi Denijels i kazao da ima "konjasto lice" komentarišući odluke suda u slučaju koji ona vodi protiv njega.

Federalni sudija odbacio je tužbu za klevetu kojom je Denijels tužila Trampa.

Denijels je pored svoje porno karijere, poznata i po tome što tvrdi da je tokom 2006. imala aferu sa za mnoge kontroverznim američkim predsjednikom.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!