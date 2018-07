Tramp najavio kandidaturu 2020. godine: Ne vidim nikoga ko bi mogao da me pobijedi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će se kandidovati za reizbor na tu funkciju 2020. godine.

"Namjeravam da se kandidujem na predsjedničkim izborima. Izgleda da svi to žele da uradim", rekao je Tramp u intervjuu britanskom listu "Mejl on sandej".

Američki predsjednik, koji je izabran kao kandidat republikanaca, kazao je da ne vidi nikoga iz Demokratske partije ko bi mogao da ga pobijedi 2020. godine.

"Ne vidim nikoga. Sve ih znam i ne vidim nikoga", ocijenio je aktuelni šef Bijele kuće.

Rojters navodi da je Tramp u ovom intervjuu uradio nešto neuobičajeno pošto je iznio detalje razgovora koji je vodio sa britanskom kraljicom. Na pitanje da li je s Elizabetom Drugom pričao o Bregzitu, Tramp je odgovorio pozitivno.

"Jesam. Ona je rekla da je to veoma složen problem, mislim da niko nije imao pojma koliko će to biti složeno. Svi su mislili to će biti jednostavno - mi se pridružimo ili se ne pridružimo, ili da vidimo šta će se desiti", naveo je Tramp.

On je, govoreći o kraljici, rekao da je ona "nevjerovatna žena".

"Tako je oštroumna, tako je lijepa, kada kažem lepa - i iznutra i spolja", kazao je Tramp.

Šef Bijele kuće je, upitan i o sjevernokorejskom vođi Kim Džong-unu, rekao da se odlično slaže s njim.

"Veoma je pametan, sjajna ličnost, veoma je zabavan i oštar, dobar pregovarač", ocijenio je Tramp.

Morgan je insistirao da se Tramp izjasni da li je Kim "nemilosrdni diktator". "Naravno da jeste, on je nemilosrdan, ali takvi su i ostali", poručio je Tramp.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)