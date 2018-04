Tramp: Napad na Siriju bi mogao biti uskoro ili nimalo uskoro

Predsjednik SAD Donald Tramp negirao je danas da je rekao kada će doći do napada na Siriju.

"Nikada nisam rekao kada će se desiti udar na Siriju. Moglo bi da bude uskoro ili nimalo uskoro", naveo je Tramp na Tviteru.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”