"Tramp napadom na Crnu Goru ide Putinu "na vodu", Crna Gora zaslužuje podršku jer se oduprijela Rusiji"

Američki senator Džon Mekejn osudio je danas izjavu predsjednika Donalda Trampa o "agresivnoj" Crnoj Gori.

Američki predsjednik je ranije kazao u intervjuu za Fox news, da su ljudi u Crnoj Gori veoma snažni, ali veoma agresivni i da bi ispoljavanje te agresivnosti moglo da dovede do III svjetskog rata.

"Narod Crne Gore se hrabro suprostavio pritisku koji je trpio od Rusije Vladimira Putina, kako bi prigrlio demokratiju. Senat je glasao sa 97:2 kao podršku ulaska Crne Gore u NATO. Napadom na Crnu Goru, i dovodeći javno u pitanje našu obligaciju u NATO savezu, predsjednik "ide na vodu" Vladimiru Putinu," napisao je on na svom Tviter nalogu Mekejn.

The people of #Montenegro boldly withstood pressure from #Putin’s Russia to embrace democracy. The Senate voted 97-2 supporting its accession to #NATO. By attacking Montenegro & questioning our obligations under NATO, the President is playing right into Putin’s hands. — John McCain (@SenJohnMcCain) July 18, 2018

Klark: Crna Gora je bila pod konstantnim pritiskom Rusije, a i dalje šalju svoje trupe u Afganistan zbog nas

Foto: Reuters

Bivši zapovjednik NATO snaga, američki general Vesli Klark, kazao je da Crna Gora i dalje šalje svoje trupe u Afganistan zbog SAD-a.

Montenegro has been under continuous pressure by Russia for more than a decade. Russia even tried to assassinate their President. Trump's comments weaken NATO, give Russia a license to cause trouble and thereby actually increase the risks of renewed conflict in the Balkans. — Wes Clark (@GeneralClark) July 18, 2018

"Crna Gora je bila pod konstantnim pritiskom od strane Rusije preko jedne decenije. Rusija je čak probala i da izvrši atentat na njihovog predsjednika. Trampove komentari oslabljuju NATO, i daju Rusiji opravdanje da nastavi da pravi probleme, i tako čak i povećava rizik od ponovnih konflikta na Balkanu", napisao je Klark na svom Tviter nalogu.

Bivša ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanović Đurišić, zahvalila je Klarku na reakciji.

Foto: Printscreen

"Hvala vam na komentarima. Crna Gora doprinosi globalnom miru i stabilnosti. Pristupili smo NATO alijansi zbog zajedničkih vrijednosti koje dijelimo", napisala je Pejanović Đurišić.

Kasparov: Crnogorski narod je zaslužio podršku slobodnog svijeta

Foto: Rojters

Jedan od najboljih šahista svih vremena i jedan od najvećih protivnika politici Vladimira Putina, Gari Kasparov kazao je da presmiješni komentari Trampa o Crnoj Gori pokazuju njegovu aroganciju ali i podršku Putinove političke agende.

Trump is putting US commitment to NATO allies in doubt right after meeting privately with Putin. Does he think Russia will invade Montenegro or vice-versa from 1000 miles away? But it's true Montenegro is under serious pressure, and merits full support from the free world. — Garry Kasparov (@Kasparov63) July 18, 2018

"Tramp je izazvao sumnju u američku posvećenost NATO alijansi, nakon sastanka sa Putinom. Da li on misli da će Rusija izvršiti invaziju na Crnu Goru i obratno, na preko 1000 kilometara razdaljine između dvije zemlje. Ali istina je, crnogorski narod je pod pritiskom, i zaslužuje svu podršku slobodnog svijeta", napisao je Kasparov na svom Tviter nalogu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (27 glasova)