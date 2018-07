Tramp: NATO ponovo jak što je loše za Rusiju, sjajan sastanak sa Putinom

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp kazao je da je NATO bio slab, ali da je zahvaljujući njemu ponovo jak što je loše za Rusiju.

On se juče u Finskoj sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Prethodno prisustvovao je NATO samitu u Briselu.

Objavu da je NATO ponovo jak objavio je na svom Twitter nalogu.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!