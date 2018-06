Tramp odbacuje odgovornost za razdvajanje migrantskih porodica

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je danas kritike njegove imigrantske politike "nulte tolerancije" zbog koje su na granici s Meksikom podijeljene porodice i odvajana djeca od roditelja.



Poslije kritika i iz redova Republikanske partije i protivljenje javnosti odvajanju male djece od roditelja, Tramp je danas u nizu poruka na Tviteru napao opozicione demokrate, kritikovao njemačku vladu i ukazivao na kriminal kao razlog za uvođenje oštrijih zakona.



"Demokrate su krive zato što su slabe i neefikasne s Bezbjednošću Granice i Kriminalom. Recite im da počnu da razmišljaju o ljudima uništenim Kriminalom koji dolazi od ilegalne imigracije. Promjena zakona", naveo je Tramp.



Američka vlasti su petak saopštile da je nulta tolerancija prema migrantima na granici s Meksikom, od polovine aprila dovela do razdvajanja oko 2.000 dece od roditelja koji su privedeni zbog ilegalnog ulaska u zemlju.



Iako Tramp krivi isključivo demokrate, i njegovi republikanci su podijeljeni po pitanju imigracije i iako imaju većinu u Kongresu, ne mogu da se dogovore oko zakona o imigraciji.



Slike razdvajanja djece izazvale su polemike u javnosti. Bivša prva dama Lora Buš, supruga Džordža Buša Mlađeg, u tekstu u Vašington postu navela je da je politika nulte tolerancija koja dovodi do razdvajanja porodica "okrutna" i "nemoralna", a republikanska senatorka Suzan Kolins izrazila je zabrinutost.



"Djecu iskorišćavaju neki od najgorih kriminalaca na Zemlji kao sredstvo da uđu u našu zemlju. Da li je neko vidio Kriminal koji se događa južno od naše granice. To je istorijski, s nekim zemljama koje su najopasnija mjesta na svijetu. Neće se dogoditi u SAD", naveo je Tramp.



U nizu tvitova Tramp se osvrnuo i na Njemačku navodeći da je "kriminal u Njemačkoj u porastu" i da se "narod Njemačke okreće protiv svog vđjstva dok migracija već potresa tanku koaliciju u Berlinu".



"Ne želimo da se ono što se dogodilo s imigracijom u Evropi dogodi i nama", naveo je Tramp.

