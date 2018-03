Tramp opet smjenjuje preko Tvitera

Američki predsjednik Donald Tramp smjenio ministra za boračka pitanja Dejvida Šalkina, navodeći da će umjesto njega biti postavljen vojni ljekar Bijele kuće.

"Veoma sam srećan da saopštim da imam namjeru da imenujem veoma uvaženog admirala Ronija L. Džekosona, doktora medicine, za novog ministra za boračka pitanja", naveo je kasno sinoć Tramp na Tviteru.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!