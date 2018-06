Tramp oštro napao istragu o miješanju Rusije u izbore u SAD: "Gomila đubreta"

Američki predsjednik Donld Tramp oštro je danas napao istragu specijalnog savjetnika o miješanju Rusije u izbore 2016. kao "gomilu đubreta", uoči objavljivanja izvještaja kako je Ministarstvo pravde SAD postupalo tokom tih izbora.

Tramp je na Tviteru naveo da se poslije njegovog povratka iz Singapura gdje je ostvario "odličan rezultat u pogledu Sjeverne Koreje" nastavlja "Lov na Vještice" iako, kako insistira, nije bilo dosluha s Rusijom ni opstrukcije pravde o tom navodnom zločinu.

"Tako, demokrate izmisle lažni zločin, Dosluh s Rusima, plate bogatstvo da zločin zvuči stvarno, ilegalno prosleđuju (Komi) povjerljive informacije tako da specijalni savjetnik može biti imenovan, i onda se domunđavaju da ta gomila đubreta zaživi u Lažnim Vijestima", naveo je Tramp na Tviteru.

