Tramp "pobrkao lončiće": Okrivio lidere sa Baltika za rat u Jugoslaviji

Uprkos tome što mu je supruga Slovenka, Donald Tramp misli da se rat u Jugoslaviji odigrao na - Baltiku.

Kako piše francuski Le Monde, predsjednik SAD sastao se u aprilu ove godine u Vašingtonu sa liderima Estonije, Letonije i Litvanije, i tom ih prilikom okrivio za rat u Jugoslaviji.

Predsjednici Kersti Kaljulaid, Rajmonds Vejonis i Dalija Gribauskajte su, kako navodi list, ostali zatečeni i trebalo im je nekoliko trenutaka da shvate je Tramp zapravo pomiješao Baltik i Balkan,

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs