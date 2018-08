Tramp ponovo tvrdi da je sastanak u Tramp kuli 2016. bio potpuno legalan

Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je stao u odbranu kontroverznog sastanka iz juna 2016. na kojem su njegov sin i bliski saradnici razgovarali s ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom, povezanom sa Kremljom, navodeći da je to bio potpuno legalan susret za koji on tada nije znao.

U jednoj od niza poruka na Tviteru, u kojima se okomio na njemu dvije omiljene mete - na istragu mješanja Rusije u američke predsjedničke izbore i na medije, Tramp je naveo da je taj sastanak u Tramp kuli održan radi dobijanja informacija o njegovoj tadašnjoj protivnici na izborima, kandidatkinji demokrata Hilari Klinton.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!