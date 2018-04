Tramp potvrdio: Pompeo se sastao sa Kim Džong Unom

Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da se šef CIA Majk Pompeo sastao sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom.

Kako je napisao Tramp na Tviteru, susret se dogodio prošle nedjelje.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!