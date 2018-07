Tramp poziva Putina u Vašington, šef obavještajaca ne zna šta su razgovarali u Helsinkiju

Predsjednik SAD Donald Tramp naložio je savjetniku za nacionalnu bezbjednost Džonu Boltonu da pozove ruskog predsjednika Vladimira Putina da na jesen posjeti Vašington.

To je danas navela portparolka Bijele kuće Sara Hakabi Sanders.

Ona je rekla da su "razgovori već u toku" za jesenji susret dva predsjednika.

Do sastanka bi najvjerovatnije došlo u Bijeloj kući, ali Sanders nije precizirala mjesto.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........