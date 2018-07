Tramp prijeti Turskoj sankcijama zbog pritvora sveštenika

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će Vašington Turskoj uvesti "široke sankcije" zbog američkog sveštenika uhapšenog zbog terorizma i špijunaže i pozvao da on odmah bude oslobođen.



"SAD će uvesti široke sankcije Turskoj zbog dugog pritvora sveštenika Endrjua Bransona, velikog hrišćanina, porodičnog čovjeka i divnog ljudskog bića. On mnogo pati. Taj nevini čovjek vjere treba odmah da bude oslobođen", naveo je Tramp na Tviteru.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!