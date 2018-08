Tramp priznao: Isplaćen je moj novac, ne onaj namijenjen kampanji

Američki predsjednik Donald Tramp kazao je da je saznao da je njegov bivši advokat Majkl Koen novcem "ućutkao" porno glumicu Stormi Danijels i "Plejbojevu" manekenku Karen Mekdugal tek nakon što se to desilo.

Napomenuo je i da je u pitanju njegov novac, a ne novac namijenjen kampanji za predsjedničke izbore 2016. godine, prenosi Rojters.

"Kasnije sam saznao", rekao je Tramp za Foks njuz, kada je upitan za isplate ženama koje tvrde da su imale aferu sa njim nedugo nakon što je njegova supruga Melanija rodila sina.

"Prvo što sam pitao kada sam čuo za to je - da li im je isplaćen novac namijenjen za kampanju, jer bi to bilo opasno. Nije korišćen taj novac i to je vrlo značajno", rekao je Tramp u intervjuu koji će tek biti emitovan u cjelosti.

Iz Bijele kuće je saopšteno da Tramp nije učinio ništa pogrešno isplaćivanjem novca preko Koena, kao i da predsjednik ni za šta nije optužen.

Koen se juče izjasnio krivim za kršenje zakona o finansiranju kampanje i druge optužbe i mogao bi da dobije četiri do pet godina zatvora, a kazna će mu biti izrečena 12. decembra.

On je na sudu u utorak izjavio da su Tramp i on organizovali isplatu novca porno glumici i manekenki Plejboja kako bi uticali na ishod izbora.

Bivši Trampov advokat je naveo da je prva isplata bila "u koordinaciji i po naredbi kandidata za federalnu funkciju", a da je druga isplata bila "po naredbi istog kandidata", misleći na Trampa.

