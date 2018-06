Tramp: Prošlo je vrijeme nefer sporazuma

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da su dani iskorišćavanja SAD u trgovinskim sporazumima "prošli", u odgovor na kritike taksi na uvoz čelika i aluminijuma koje je iznio kanadski premijer Džastin Trudo.



Tramp je uveo takse na uvoz metala iz Kanade, Meksika i EU, a one na snagu stupaju danas. Američka vlada takodje pregovara i o Sjevernoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA).



"Ranije danas je kanadskom premijeru Džastinu Trudou prenijeta poruka: SAD će pristati na fer sporazum ili uopšte neće biti sporazuma", rekao je Tramp o NAFTA.



Trudo je takse nazvao "potpuno neprihvatljivim" i nagovijestio da bi one mogle izmijeniti odnose dvije zemlje. On je objavio plan o uvođenju taksi na 12,8 milijardi dolara američkog izvoza.

