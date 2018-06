Tramp: Robert de Niro je osoba vrlo niske inteligencije

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za američkog glumca Roberta De Nira da je osoba sa vrlo niskim koeficijentom inteligencije.

Tramp je preko Tvitera reagovao na psovke koje mu je De Niro uputio u nedjelju uveče na ceremoniji dodjele pozorišnih nagrada Toni. De Niro se izvinio Kanađanima zbog "idiotskog ponašanja predsjednika".

Tramp je u povratku iz Singapura sa samita s vođom Severne Koreje Kim Džong Unom na Tviteru objavio da je De Niro "osoba sa vrlo niskim IQ".

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...