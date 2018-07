Tramp: Rusija će na idućim izborima podržavati svim silama kandidata Demokrata

Ubijeđen sam da će Rusije svom snagom navijati za kandidata Demokrata na idućim predsjedničkim izborima u SAD, kazao je predsjednik SAD Donald Tramp.

Tramp je na svom Tviter nalogu napisao i da je veoma zabrinut jer očekuje da će Moskva imati veliki uticaj na idućim izborima u SAD.

"Kada pogledate činjenicu da ni jedan predsjednik nije bio strožiji prema Rusiji od mene, jasno je da će oni svim silama gurati kandidata Demokrata. Oni definitivno ne žele Trampa", napisao je predsjednik SAD.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!