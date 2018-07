Tramp: Rusija, EU i Kina neprijatelji SAD

Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je da su Rusija, Evropska unija (EU) i Kina iz različitih razloga "neprijatelji" SAD, u intervjuu emitovanom uoči sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.



"Mislim da imamo mnogo neprijatelja. Mislim da je EU neprijatelj s tim što nam radi s trgovinom... Rusija je neprijatelj na neki načiin, a Kina je ekonomski neprijatelj. Ali to ne mora da znači da su oni loši, već su konkureti", rekao je Tramp u intervjuu za američku televizijsku mrežu CBS.



Tramp je danas iz Škotske krenuo u Helsinki na sjutrašnji sastanak s Putinom.



To će biti njihov prvi zvanični bilateralni sastanak, jer su se predsjednici dvije zemlje do sastajali na marginama svjetskih skupova.



Američki predsjednik prije Helsinkija je boravio u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji gdje je razgovarao s premijerkom Terezom Mej i bio primljen u palati Vindzor kod kraljice Elizabete Druge.

