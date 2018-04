Tramp: Rusija i Iran podrškom "životinji" Asadu odgovorni za napad na Dumu

Predsjednik SAD, Donald Tramp osudio je hemijski napad u Siriji, okrivljujući Rusiju, Vladimira Putina i Iran da pružaju podršku Bašar al Asadu.

"Mnogo je ljudi danas stradalo, uključujući žene i djecu u ludačkom hemijskom napadu. Područje koje je pogođenoje okruženo sirijskom vojskom, i trenutno je odsječeno je od ostatka svijeta. Vladimir Putin, Rusija i Iran su glavni krivci zbog pružanja podrške "životinji" Asadu", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...