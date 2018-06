Tramp se hvali uspjesima i tvrdi da ima pravo da pomiluje samog sebe

Američki predsjednik Donald Tramp hvalio se uspjesima u prvih petsto dana svog predsjedničkog mandata i tvrdio da "apsolutno ima pravo" da pomiluje samog sebe.

"Ovo je moj 500. dan na položaju i postigli smo mnogo. Mnogi mi vjeruju mnogo više nego bilo kojem predsjedniku u svojih prvih petsto dana", naveo je Tramp.

"Kao što su tvrdili brojni pravni naučnici, apsolutno imam pravo da pomilujem sebe, ali zašto bih to radio kada nisam uradio ništa loše", rekao je Tramp i dodao da nema kraja "Lovu na vještice", kako naziva istragu o ruskom miješanju u izbore 2016.



On je dodao da je imenovanje specijalnog istražitelja Roberta Mulera da vodi istragu o ruskom miješanju "potpuno neustavno".



Trampov advokat Rudi Đulijani rekao je da predsjednik ne može da ometa pravdu zato što ima konačnu riječ nad svakom federalnom istragom. On je istakao da bi Tramp mogao da pomiluje samog sebe, ali i dodao da to ne bi bilo mudro.



"Pomilovanje samog sebe bi bilo nezamislivo i vjerovatno bi odmah dovelo do impičmenta. A i nema potrebe da to uradi, pošto nije učinio ništa pogrešno", rekao je Đulijani.



Tramp je među svoje uspjehe naveo velika smanjenja poreza i propisa, vojsku i veterane, smanjenje kriminala i ilegalne imigracije, čvršće granice, imenovanje sudija, "najbolju privredu i radna mjesta ikada", kao i zamalo ukidanje i zamjenu Obamakera i smanjenje cijena ljekova.



Privredni rast u SAD je nastavljen, mada ne stopom koju je Tramp najavio, dok je nezaposlenost pala na najniži nivo u posljednjih 18 godina.



Tramp i Republikanska partija nisu uspjeli da usvoje novi zakon kojim bi bio ukinut sistem zdravstvene zaštite, uveden za vrijeme prethodnog predsjednika Baraka Obame pošto im je nedostajao jedan glas u Senatu, ali je raznim mjerama Obamaker oslabljen i doveden u pitanje.



Nelegalni prelasci granice su povećani pošto je Tramp došao u Bijelu kuću, naveo je Asošiejted pres.

