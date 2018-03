Tramp smijenio Reksa Tilersona, Pompeo novi državni sekretar

Američki predsjednik Donald Tramp smijenio je državnog sekretara Reksa Tilersona (65), javlja Reuters.

Na njegovo mjesto postavljen je direktor CIA Majk Popeo.

"Majk Pompeo, direktor CIA, biće novi državni sekretar. Obavljaće fantastičan posao! Hvala Reksu Tilersonu na obavljenom poslu. Đina Haspek će postati novi direktor CIA i prva žena na tom mjestu. Čestitke svima"; napisao je Tramp na Twitteru.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!