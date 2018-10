Tramp: Soroš platio "veoma nepristojne kreštalice" da protestuju protiv Kavanoa

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su žene koje protestuju zbog spornog kandidata za Vrhovni sud Breta Kavanoa profesionalke koje su platili milijarder Džordž Soroš i drugi.

"Veoma nepristojne kreštalice u liftu su plaćene profesionalke koje samo žele da Senatori loše izgledaju", naveo je Tramp na Tviteru.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers