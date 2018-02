Tramp u obračunu sa FBI podsjeća na Niksona

Objavljivanje takozvanog „Nunjesovog memoraduma“ potvrđuje spremnost Donalda Trampa da spali američke institucije kako bi spasio sopstvenu kožu, navodi se u analizi britanskog „Gardijana“ i dodaje da su za razliku od ere Ričarda Niksona ovog puta republikanci spremni da to i dozvole.

U petak predsjednik SAD je odobrio objavljivanje povjerljivog dokumenta koji je naručio republikanski predsjedavajući obavještajnog odbora Predstavničkog doma, Devin Nunjes, a koji sadrži navode o pristrasnosti unutar FBI i Ministarstva odbrane na Trampovu štetu.

Trampova administracija je danima najavljivala objavljivanje dokumenta kao bombastično, i sigurno je da je ovaj neuobičajeni potez namjerno tempiran u vrijeme kada specijalni savjetnik Robert Muler završava početnu fazu istrage o navodnom dosluhu između Trampove kampanje i Rusije tokom izbora 2016.

Muler je navodno tražio da ispita predsjednika, koji je istragu okarakterisao kao „namještaljku“ i „lov na vještice“ i primijenio svoju uobičajenu taktiku: izbjegni, odvrati pažnju i uzvrati jače. To je Ameriku dodatno približilo najgoroj ustavnoj krizi od Niksonovog „masakra subotnje večeri“, navodi britanski list.

Naime, 20. oktobra 1973. godine Nikson je naredio ministru pravde da otpusti specijalnog tužioca koji je bio imenovan da istraži provalu u sjedište demokrata u zgradi Votergejt u Vašingtonu. Ministar pravde i njegov zamjenik su radije dali ostavke neko izvršili naređenje, ali je na kraju Nikson našao nekog ko će odraditi posao.

Nikson je ipak podnio ostavku pod prijetnjom impičmenta, djelimično zahvaljujući tome što su republikanci bili spremni da se suprotstave republikanskom predsjedniku, podsjeća „Gardijan“.

Izgleda da se istorija 2018. ponavalja: Tramp je prošle godine otpustio direktora FBI Džejmsa Komija, a zatim, sudeći po medijskim izvještajima, naredio smjenu Mulera. U tome ga je spriječio pravni savjetnik u Bijeloj kući koji je zaprijetio ostavkom.

Tramp, isto kao i Nikson, pokušava da delegitimizuje i diskredituje one koji sprovode istrage protiv njega, opisujući FBI i medije kao neprijatelje naroda. On ne mora da smijeni Milera ili da bude proglašen nevinim. On se, kako navodi britanski list, očigledno nada da će ukoliko dovoljno zamaže oči kako bi se mogao pozvati na razumnu sumnju moći da pridobije republikance i javno mnjenje.

To se uklapa u destruktivni šablon u cilju podrivanja institucija.

Svemu tome i te kako doprinosi Foks njuz Ruberta Mardoka, koji redovno emituje priču o „puču“ protiv Trampa.

„Dejli bist“ je objavio da je predsjednik odluku o objavljivanju memoranduma donio nakon što se konsultovao sa voditeljom Foks njuza Šonom Henitijem. Ovih dana je Henitijev kolega Taker Karlson kazao da su navodi iz memoranduma „veći problem od zločina u Votergejtu“. Prezenterka Dženin Piro je čak pozvala da istražitelji budu „odvedeni sa lisicama na rukama“.

Ovakve stavove, koji su nekada smatrani ekstremnim, Trampova Republikanska patrija uvodi u mejnstrim. U petak, Ari Flešer, bivši portparol Džordža W. Buša, napravio je poređenjima sa zloupotrebama ovlašćenja od strane direktora FBI Džeja Edgara Huvera. „Donald Tramp je nevin i nacija to treba da zna“, kazao je on za Foks njuz.

Plasiranje te poruke je zapravo suština objavljivanja memoranduma, zaključuje „Gardijan“.

