Tramp: Vjerujem da će Kim Džong Un poštovati dogovor o denuklearizaciji

Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je danas uvjerenje da će lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un poštovati datu riječ o denuklearizaciji, uprkos optužbama Pjongjanga da Vašington u pregovorima postavlja zahtjeve "u gangsterskom stilu".



"Vjerujem da će Kim Džong Un poštovati ugovor koji smo potpisali, i još značajnije - naše rukovanje. Dogovorili smo se o denuklearizaciji Sjeverne Koreje. S druge strane, Kina bi mogla da vrši negativan pritisak protiv dogovora zbog našeg stava o trgovini - nadam se da neće", naveo je Tramp na Tviteru.



I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!