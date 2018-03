Tramp za smrtnu kaznu za neke trgovce drogom

Predsjednik SAD Donald Tramp danas treba da predstavi plan borbe protiv opioida, u kome se predviđa smrtna kazna za neke trgovce drogom.



"Ministarstvo pravde tražiće smrtnu kaznu za trgovce drogom kada to bude moguće prema postojećim zakonima", rekao je juče zvaničnik Bijele kuće predstavljajući glavne crte Trampovog plana.



Upitan u kojim konkretnim slučajevima bi to moglo da bude predviđeno, on nije precizirao.



Tramp treba da predstavi detalje svog plana u govoru u Mančesteru, u američkoj državi Nju Hempšir, koja je teško pogođena, kako on navodi, ovom "pošasti".



Američki predsjednik je zacrtao kao jedan od svojih prioriteta borbu protiv zavisnosti od opioida.



U SAD je 2016. registrovano oko 64.000 smrtnih slučajeva od predoziranja, a veliki broj njih vezani su za opioide. U tu kategoriju se ubrajaju i ljekovi koji se prepisuju receptom kao što je oksikontin i fentanil, kao i heroin često povezan sa sintetičkim supstancama.



Početkom marta na sastanku u Bijeloj kući Tramp je rekao da zemlje koje imaju smrtnu kaznu za trgovce drogom imaju "mnogo manje problema s drogom" nego SAD.



"Potrebna nam je čvrstina.. Moraćemo da budemo jako čvrsti oko tih kazni. Ako ubijete nekog oni vas osude na doživotni zatvor ili na smrtnu kaznu. Ti tipovi mogu da ubiju 2.000, 3.000 ljudi i ništa im se ne desi", rekao je Tramp.



Ideja o mogućnosti uvođenja smrtne kazne za neke trgovce drogom daleko je od toga da je jednoglasno podržana među američkim političarima.



Demokratski senator iz Masačussetsa Ed Marki je rekao da se kriza sa opioidima neće riješiti zatvaranjima i pogubljenjima i založio se za neophodne inicijative u sferi javnog zdravlja koje bi mogle da spasu živote.



U Trampovom planu se takođe predvidja da se smanji potražnja za drogom kroz obrazovanje i borbu protiv prekomjernog prepisivanja opasnih ljekova za smanjenje bola. Tramp je takođe ukazao na ptorebu da se pruži pomoć onima koji se bore protiv zavisnosti.

