Tramp zbog novinara ostavio Melaniju da kisne

Zanimljiva situacija dogodila se na travnjaku Bijele kuće dok su prvi čovjek i prva dama SAD kretali za Floridu, gdje je trebalo da sagledaju štetu koju je načinio uragan Majkl.

Predsjednik Tramp je zbog kratke usputne izjave TV ekipama ostavio suprugu Melaniju da kisne - sve do helikoptera.

Svjetski mediji nisu štedjeli kritike na račun "nedžentlmenskog ponašanja" američkog predsjednika.

Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU