Trijumf Hezbolaha u Libanu dokaz rastućeg uticaja Irana

Hezbolah i politički saveznici te grupe osvojili su više od polovine mjesta na parlamentarnim izborima u Libanu, pokazali su nezvanični rezultati, što ukazuje na jačanje pokreta koji se žestoko protivi Izraelu i naglašava rastući uticaj Irana u regionu.

Lider Hezbolaha, Said Hasan Nasrala, kazao je da je to „moralna i politička pobjeda“ za „otpor“ kako grupa naziva sebe i saveznike.

Okarakterisan kao teroristička grupa od strane Sjedinjenih Država, naoružani šiitski Hezbolah je ojačao od kako je 2012. ušao u rat u Siriji podržavajući predsjednika Bašara al Asada.

Uspjeh partija i političara koji podržavaju Hezbolah rizikuje da zakomplikuje zapadnu politiku u Libanu, koji računa na stranu pomoć i kredite za oživljavanje stagnirajuće ekonomije i prima američku vojnu pomoć.

Jedan izraelski ministar je kazao da rezultat, koji još nije zvanično potvrđen, pokazuje da je libanska država neodvojiva od Hezbolaha, ukazujući na rizik da bi Izrael mogao u budućem ratu udariti na libansku vladu.

Premijer Saad al Hariri, kojeg podržava Zapad, izgubio je skoro trećinu mjesta u parlamentu u odnosu na prethodne izbore. On je za to okrivio složene nove zakone i propuste unutar njegove partije.

Harijeva grupa osvojila je 21 mjesto, 11 manje nego što ih je imala poslije prethodnih izbora 2009. Međutim, on i dalje predvodi najveći parlamentarni blok i po svoj prilici će osnovati novu vladu jedinstva.

Hariri je najavio nastavak bliske saradnje sa predsjednikom Mišelom Aunom koji je saveznik rivalskog bloka predvođenog Hezbolahom.

Libanski premijer mora biti sunit, jer tako propisuje sistem podjele vlasti. Nova vlada, poput odlazeće, treba da uključuje sve vodeće partije, a pregovori oko raspodjele mjesta bi mogli da potraju.

„Hariri će biti oslabljen u novom kabinetu“, kazao je Endrju Tabler iz Instituta Vašington. „Njegova sposobnost da značajnije obuzda Hezbolah... u Libanu je znatno ograničena. „To će dovesti do većih kritika američke vojne pomoći Libanskim oružanim snagama“ u Vašingtonu, dodao je.

Hezbolah, sa savezničkim grupama i pojedincima, osvojio je najmanje 67 mjesta, navodi Rojters na osnovu preliminarnih rezultata.

Mjesta u libanskom parlamentu se dijele prema strogoj kvoti duž vjerskih linija. Broj poslanika Hezbolaha će vjerovatno ostati isti na oko 13, ali su kandidati koje podržava ta grupa ostvarili značajan napredak.

Prvi rezultati pokazuju da su Libanske snage, hrišćanska partija koja se žestoko protivi Hezbolahu, ostvarile najveći uspjeh i skoro duplirale broj poslanika sa osam na 15.

