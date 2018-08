"Tuđman i Milošević dogovarali stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske"

Franjo Tuđman i Slobodan Milošević su dogovarali stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske, rekao je hrvatski general Ivo Jelić, nekadašnji zapovjednik Četvrte brigade hrvatske vojske u intervjuu za "Slobodnu Dalmaciju".

"Njih dvojica su se tokom rata sastali 42 puta. Je li se za vrijeme Drugog svjetskog rata Hitler ikad sastao s Čerčilom? Ili sa Staljinom? Sastali su se samo jednom ministri spoljnih poslova Ribentrop i Molotov, da se dogovore o nenapadanju i podjeli Poljske. U slučaju Tuđmana i Miloševićeve ponude suština je podjela Bosne, to je jedini razlog njihovog sastajanja. Iz tog ratnog saveza trebalo je da proiziđe velika Srbija i velika Hrvatska, s granicama na rijeci Bosni i Neretvi, kao što pokazuje i Tuđmanova salveta koja je danas u Hagu. Mnogo je pitanja i nedoumica u vezi s time. Recimo, mi smo na početku rata imali Zapovjedništvo za sjevernu i srednju Dalmaciju, a gdje je južna? Nije je bilo, jer je sve južno od Neretve trebalo pripasti velikoj Srbiji", rekao je Jelić.

On je iznio i teoriju prema kojoj su se Beograd i Zagreb dogovorili kako bi riješili problem zvan Kosovo, prenosi Blic.

"Uoči rata Srpska akademija nauka i umjetnosti ocjenjuje da se problem Kosova, kao najveće rak-rane Beograda, konačno treba razriješiti, i to stvaranjem velike Srbije. Da bi to postigli, treba im partner na Balkanu, a to je Zagreb. Partneru je ponuđena velika Hrvatska, koja je trebalo da uzme čitavu zapadnu Bosnu, po uzoru na nekadašnju Banovinu Hrvatsku, ali je Zagreb bio zadovoljan i zapadnom Hercegovinom. Beograd je želio rat kako bi Srbe iz kninske i bosanske krajine preselio na Kosovo i tako promijenio tamošnju “krvnu sliku”. To je ono kad Tuđman govori o “humanom preseljenju”. Tuđman je naš najiskreniji političar jer je otvoreno govorio o tome. Lijepo je rekao da će državu dati u vlasništvo 200 porodica i da smo svi drugi stoka sitnog zuba. I to je i ostvario, jedino je malo promašio to za 200 porodica, jer u Hrvatskoj danas ima 260 milijardera, kako je javno iznio HDZ-ov ekonomist dr Goran Marić. To su za mene ratni profiteri", rekao je on.

Prema njegovim riječima, rat u bivšoj SFRJ nije počeo Beograd, već London.

"Pođimo od geopolitičkoga konteksta. Glavni uzrok građanskih ratova na Balkanu je Kosovo, a rat je pokrenut iz Londona jer je tamo centar svjetske moći. London je pokretač svih geopolitičkih događaja, ratova, naftnih šokova i kriza, pa su i ratovi u bivšoj Jugoslaviji samo dio britanskog geopolitičkog projekta, kao što su to i nedavni građanski rat u Libiji, sadašnji u Siriji i kompletno “arapsko proljeće”, a sve u sklopu britanskog stvaranja globalnog carstva, kroz sistem i doktrinu “dirigovanog haosa”. Uostalom, treba se zapitati zašto su na kraju rata u Hrvatsku odmah doletjeli britanski lordovi Karington, Oven i drugi. London je počeo i završio taj rat, a ne Beograd", rekao je on za "Slobodnu Dalmaciju".

Na pitanje zašto bi London hteo da se Hrvati i Srbi pokolju, on je rekao "njima je bio cilj da sruše komunizam, a hoćemo li se mi poklati, to im je bilo svejedno".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)