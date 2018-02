Turbulentno na svjetskim tržištima: Wall Street doživio najveći pad u posljednjih šest godina

Svjetske berze su danas zabilježile gubitke, a američki indeks Dau Džons je izgubio čak 4,6 odsto vrijednosti., što je najveći pad za šest i po godina.

Pad indeksa na Vol stritu je započeo u petak, usljed zabrinutosti investitora da bi veća inflacija i kamate mogle usporiti ekonomski rast.

Banke su danas prošle najgore jer su u slobodnom padu prinosi na obveznice i kamatne stope. Zdravstvene, tehnološke i industrijske kompanije su sve imale velike gubitke, a akcije energetskih kompanija su potonule s padom cijene nafte.

Tržišni analitičari su neko vrijeme predviđali pad, naglašavajući da su padovi od 10% ili više uobičajeni na tržištu. Ali dvije godine pada nije bilo, iako su po mnogim merilima dionice bile skupe.

Povećana inflacija može da podstakne Federalne rezerve da brže podižu kamatne stope, što bi moglo usporiti privredni rast tako što bi pozajmljivanje novca poskupjelo i za građane i za preduzeća. I prinosi obveznica godinama nisu bili toliko visoki kao do sada. To ih čini privlačnijim za investitore od ulaganja u akcije.

