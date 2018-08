Turska optužuje Trampa da ugrožava dugotrajne odnose dvije zemlje

Savjetnik turskog predsjednika optužio je danas predsjednika SAD Donalda Trampa da ugrožava dugotrajne odnose dvije zemlje, pošto je Vašington uveo sankcije dvojici turskih ministara zbog pritvaranja američkog sveštenika.

Turska je pozvala SAD da promjene odluku o finansijskim sankcijama ministrima pravde i unutrašnjih poslova, prenio je Asošiejtid pres.

Ankara je zapretila da će uzvratiti poslije odluke kojom se na Tursku, ključnog saveznika u NATO, vrši pritisak da oslobodi sveštenika Endrua Bransona koji je optužen za špijunažu i podršku teroristima.

Sankcije su dodatno zategle napete odnose dvije zemlje koje su saveznice u borbi protiv terorizma u Iraku i Avganistanu, ali koje imaju niz spornih međusobnih pitanja, uključujući podršku Vašintonu snagama sirijskim Kurda koje Ankara smatra teroristima. Odnosi su pogoršani i zbog nedavne osude u SAD turskog bankara zbog pomaganja Iranu da izbjegne sankcije.

Ilnur Čevik, savjetnik predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, rekao je Asopšijetid presu da Turska još razmatra moguće mjere, ali da želi da "minimizira štetu".

"Svi su veoma razočarani. Niko nije očekivao ovakvo ponašenje prema dvojici ministara. Predsjednik Tramp uzima veoma mali slučaj i ugrožava tursko-američke odnose i tursko-američko prijateljstvo", rekao je Čevik.

On je dodao da turska "ne spaljuje sve mostove i pokušava da ostavi mostove netaknute i da spasi štagod je ostalo od tih odnosa".

Bijela kuća saopštila je juče da sankcije američkog Ministarstva finansija obuhvataju ministri pravde i unutrašnjih poslova koje smatra odgovornim za hapšenje sveštenika.

Vašington tvrdi da nema dokaza protiv Bransona i da je se prema njemu postupa "nepravedno".

"Predsjednik Tramp vrijeđa turski pravosudni sistem. On kaže da je sveštenik talac u Tuskoj. On nije talac - on je na suđenju u Turskoj", rekao je Čevik.

Prema sankcijama, svaka imovina ili udio u imovini koja pripada ministru pravde Abdulamitu Gulu i ministru unutrašnjih poslova Sulejmanu Sojluu, koja je pod jurisdikcijom SAD, biće blokirana, dok će Amerikancima biti zabranjeno da posluju s njima.

Ministar finansija i Erdoganov zet Berat Albajrak je rekao da su sankcije "neprihvatljive" ali da će imati "ograničeni" efekat po Tursku i njenu privredu.

Vijest o sankcijama uplašila je juče finansijska tržišta i turska lira je pala na rekordni nizak nivou.

Branson (50) je uhapšen u decembru 2016. godine poslije pokušaja državnog udara uz optužbe za "zločine u ime terorističke grupe kojoj nije pripadao" i za špijunažu. Nedavno je prebačen u kućni pritvor iz zdravstvenih razloga. Mogao bi da bude osuđen na 35 godina zatvora.

