Turska: Voz izletio sa šina, poginulo 10 ljudi

U željezničkoj nesreći na zapadu Turske koja se dogodila danas kada je putnički voz izletio iz šina poginulo je najmanje 10 osoba, a povrijeđene su 73, rekli su turski zvaničnici.

Putnički voz sa ukupno 368 ljudi krenuo je iz provincije Jedrene, kod granice sa Grčkom, ka Istanbulu, a nesreća se dogodila nadomak sela Sarilar, prenijela je agencija Anadolija.

Oko stotinu vozila hitne pomoći upućeno je na lice mjesta, kao i vojni helikopteri za pomoć povrijeđenim putnicima.

Lokalne vlasti su saopštile da je do nesreće došlo usled obilnih padavina u tom regionu.

BREAKING: At least 10 people killed and 73 others injured when a train derailed in #Tekirdağ Province Northwest #Turkey.

the train was carrying hundreds of people according to the governor of Tekirdağ Province.#Turkish pic.twitter.com/5nhdpOqeFu