U Meksiku se srušio tržni centar u izgradnji, najmanje sedam mrtvih i 15 povrijeđenih

Najmanje sedam osoba je poginulo i 15 je povrijeđeno kada se srušio tržni centar u izgradnji u meksičkom gradu Montereju, saopštili su danas zvaničnici.

Kako se navodi, pod ruševinama ima još najmanje devetoro koji se vode kao nestali i za njima traga oko 150 spasilaca.

Rescue workers searching for survivors after construction site collapse kills at least 7 people in Monterrey, Mexico. https://t.co/26oWBeveoo pic.twitter.com/hi1t70cLKn