U Omanu zabilježena najtoplija noć u istoriji

U gradu Kurijatu u Omanu 26. juna je zabilježena najviša noćna temperatura u istoriji, čime je oboren dosadašnji svjetski rekord. Oko 50.000 stanovnika Kurijata tokom noći se grijalo na 42,6 stepeni Celzijusa.

"Ovo je novi svjetski rekord za najvišu noćnu temperaturu u istoriji mjerenja", izjavio je meteorološki stručnjak Maksimilijano Erera. Prethodni rekord iznosio je 41,9 stepeni Celzijusa izmjerenih 27. juna 2011. takođe u Omanu, na aerodromu u Kasabu.

