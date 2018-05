U ovoj firmi radnici ne smiju u WC, kažnjavaju ih zbog uzimanja bolovanja

Uslovi rada u američkom gigantu Amazonu su nehumani, a plate male, svjedoče radnici.

"Bez razgovora s kolegama niti vremena za odlazak na WC ili ručak, kažnjavanje zbog uzimanja bolovanja, smjene od deset i više sati i sve to za čak 2.250 dolara mjesečno", to bi trebalo da piše u Amazonovom oglasu za posao u skladištu, piše Novac.hr.



Prema pričama Amazonovih radnika, upravo to su njihovi radni uslovi jer kako bi Amazon mogao dostaviti pošiljke brzinom kojom to radi, njegovi radnici moraju pretrpjeti navedeno.



Naime, novinar Džejms Blodvort radio je u skladištu kompanije i nakon što je njegova priča izašla na vidjelo, počeli su da se javljaju i drugi zaposleni da ispričaju što sve proživljavaju na svom radnom mjestu, a njihove je priče prenio Business Insider.



“Radnici uglavnom ne uzimaju pauze za odlazak na WC zbog straha da ne ispune norme pa uriniraju u boce ili kante za smeće. Nisam nikada svjedočio samom činu, ali sam naišao na boce pune urina, a odvratan smrad me doveo i do punih kanti”, rekao je novinar.



U Amazonu su, naravno, odbili sve optužbe.



“Amazon pruža sigurno i pozitivno radno mjesto za više od pola miliona ljudi širom svijeta s kompetitivnim platama i benefitima od prvog dana. Posvećeni smo brizi za naše zaposlene s dostojanstvom i poštovanjem. Ne priznajemo ove optužbe kao portret aktivnosti u našim zgradama”, izjavila je portparolka kompanije.

